Популярные сайты для ставок на спорт создают свои рабочие копии, которые называют зеркалами букмекерской конторы. Они размещаются на других доменах, поэтому доступ на них осуществляется свободно. Сделано это для удобства игроков. Правда, этот способ не идеален: рано или поздно Роскомнадзору удается найти новые зеркала и также осуществить их блокировку. На нашем сайте вы прямо сейчас найдете актуальное свежее зеркало 1xbet, которое работает сегодня.

При этом использование такого способа обхода не нарушает законодательство, и игроки могут совершенно спокойно заходить на заблокированные сайты и делать ставки на спорт. Поэтому данный метод является одним из самых действенных методов на сегодня для игры на топовых букмекерских конторах.

Таким образом, зеркало сайта — это отличная возможность без проблем продолжать делать ставки через букмекера 1xbet прямо сейчас. Стоит помнить, что рабочее зеркало — это точная копия официального портала. Там хранится та же самая информация об аккаунтах и ставках всех игроков. Используя этот способ, вы получаете ровно тот же уровень безопасности и конфиденциальности.