1xFree.ru - зеркало 1xBet

Почему блокируют официальный сайт?

Правительство Российской Федерации приняло меры по ужесточению игорной деятельности в интернете. Под запрет сегодня попали самые популярные букмекерские конторы, в том числе и официальный сайт 1хБет. Однако, запретить целый ресурс невозможно. Поэтому в России и блокируется домен официального сайта букмекера через Роскомнадзор, взамен которыму появляется новое зеркало 1xBet для удобства игроков. По сути, связаны все эти ограничения с тем, что государство хочет взимать налог в 13% с каждого выигрыша.

Для чего нужно зеркало?

Рабочее зеркало 1xBet сегодня — это копия, «отражение» официального сайта, которое идентично ему по внешнему виду и функционалу. Оно создается с целью обхода блокировки, чтобы у игроков из России был рабочий способ делать ставки в международной букмекерской конторе 1xBet и не платить налог с выигрыша, а также пользоваться всеми плюсами зарубежной БК. Ведь играть сегодня на зарубежной конторе гораздо выгоднее, поэтому нашелся действенный способ обойти блокировку. Так, сегодня появилось рабочее зеркало 1хБет, которое позволяют спокойно зайти в личный кабинет букмекера.

Преимущества зеркала для доступа к 1xBet

Стабильный и бесперебойный доступ, постоянное наличие рабочих доменов
Легкий вход в личный кабинет 1хБет
Самый быстрый способ обойти блокировку сайта в России

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Инструкция по регистрации

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  1. Перейдите по ссылке на официальный сайт 1xBet
  2. Введите промокод 1xBetplay для получения бонуса 6500 рублей
  3. Зарегистрируйтесь
  4. Вам выдадут логин и пароль
Через телефон
Регистрация по номеру телефона
  1. Введите свой номер телефона
  2. Подтвердите регистрацию
  3. Вы получите доступ в личный кабинет, логин и пароль
По E-Mail
Регистрация на 1хБет с помощью E-mail
  1. Самая полная регистрация на 1хБет
  2. Внимательно заполните все данные, придумайте пароль.
  3. В случае потери пароля или логина, восстановить доступ в личный кабинет можно по телефону или E-mail
Через соц. сети
Регистрация через социальные сети
  1. Регистрация в букмекерской конторе с помощью социальных сетей: ВК, Одноклассники, Mail.ru, Telegram, Яндекс, Google
  2. Не забудьте ввести промокод для максимального бонуса

Принцип работы зеркала 1xBet

Популярные сайты для ставок на спорт создают свои рабочие копии, которые называют зеркалами букмекерской конторы. Они размещаются на других доменах, поэтому доступ на них осуществляется свободно. Сделано это для удобства игроков. Правда, этот способ не идеален: рано или поздно Роскомнадзору удается найти новые зеркала и также осуществить их блокировку. На нашем сайте вы прямо сейчас найдете актуальное свежее зеркало 1xbet, которое работает сегодня.

При этом использование такого способа обхода не нарушает законодательство, и игроки могут совершенно спокойно заходить на заблокированные сайты и делать ставки на спорт. Поэтому данный метод является одним из самых действенных методов на сегодня для игры на топовых букмекерских конторах.

Таким образом, зеркало сайта — это отличная возможность без проблем продолжать делать ставки через букмекера 1xbet прямо сейчас. Стоит помнить, что рабочее зеркало — это точная копия официального портала. Там хранится та же самая информация об аккаунтах и ставках всех игроков. Используя этот способ, вы получаете ровно тот же уровень безопасности и конфиденциальности.

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Спартак - Ростов. Коэф. 1,97
Алавес - Реал Мадрид. Коэф. 1,98

Комментарии (23)

Алексей
19.03.2020 в 16:12
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Для меня лучшая контора. Всегда широкая линия, высокие кэфы, лимиты позволяют расчитывать на большую прибыль. Верификация быстрая, также оперативно отвечает служба поддержки. Вывод денег за 5 минут

саша
16.01.2020 в 15:39
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Рабочее зеркало от 1XBET дает возможность выигрывать хорошие суммы, несмотря ни на какие блокировки родного правительства 😉

сергей
12.01.2020 в 16:12
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Классное зеркало, без всяких проблем заходишь на сайт и получаешь кайф от отличных коэффициентов и хороших выигрышей.

valentin98
08.01.2020 в 19:33
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Стабильная и качественная работа сервиса радуют. Также нет проблем с выводом, все проходит чисто и без махинаций.

Андрей
08.01.2020 в 12:37
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Да зеркало работает отлично. Все работает стабильно, как положено. Приятно пользоваться таким сервисом.

Сергей
08.01.2020 в 00:25
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Давно играю через зеркало. 1хБет вообще моя любимая контора. У них и с выплатами и с зеркалом все всегда отлично.

Миша
06.01.2020 в 21:08
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Отлично, поднимаю нормально денег после того как начал работать с вами, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Александр
05.01.2020 в 13:29
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Ладно бы 13% выигрыша шли на благое дело, а так в неизвестность. Хорошо, что хоть есть рабочее зеркало. Можно играть в свое удовольствие

Юрий
03.01.2020 в 10:37
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Отлично что зеркало работает, на новогодние праздники поднял на ставках не мало денег, я доволен

сергей
20.12.2019 в 12:47
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Зачем нужна блокировка сайта? Через зеркало заходит в любое время без проблем и теперь могу в любое время делать ставки на любимый футбол.

Алексей
12.12.2019 в 00:35
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Спасибо 1XBET за отличное рабочее еркало. Я лично не понимаю смысл властями блокирования БК. Зачем загонять этот бизнес в тень?

Данил
06.12.2019 в 01:43
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Зеркало рабочее. Захожу с него без проблем. Ну, 1XBET всегда на высоте, поэтому в порядке вещей, что у них и зеркало не “кривое”)

Марк
16.11.2019 в 19:45
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Отлично что есть варианты, а то когда имеешь проблемы с входом, то просто бесит! Бук просто шикарный, самые лучшие кф не хотелось от него отказываться.

Юрий
05.11.2019 в 21:02
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Ну наконец-то хоть одно рабочее зеркало, а то блин такие непоянтки были. Смог поднять за последние два дня больше полтины.

Сергей
02.11.2019 в 22:02
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Не часто делаю ставки, но делаю их только здесь.Правильные коэффициенты, большая и подробная линия, в лайве не тормозит. Меня все устраивает.

Виктор
21.10.2019 в 22:00
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По рекомендации решил попробовать рабочее зеркало. И ни разу не пожалел! Моментальные выводы денег.

Александра Высоцкая
18.10.2019 в 13:18
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Бывает ради адреналина делаю ставки, но делаю только через 1xbet, потому что никогда никаких задержек и в целом сервис просто отличный.

Юрий
11.10.2019 в 22:53
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Активно ставлю и поднимаю на ставках достаточно денег чтобы себя обеспечить, а все благодаря 1xbet, по совету друга зашел на ставки и не пожалел, теперь все круто у меня.

Александр
11.10.2019 в 11:43
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Ставлю тут очень часто, коэффициенты не маленькие, с выводом денег проблем не было ни разу

Михаил
04.10.2019 в 05:38
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рабочее зеркало, особенно в период хоккея – это необходимо. Иногда бывало, заходишь по старым ссылкам, а там уже ничего не работает. Здесь всегда выручает, актуальный адрес и все работает.

Денис
22.09.2019 в 12:57
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Благодаря зеркалу забываешь о проблеме со входом. Ведь деньги не ждут. Выплаты во время, ни разу еще задержек не было, как и у парочки моих друзей, которые тоже играют. Рекомендую.

леха топалов
18.09.2019 в 07:37
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Я активно делаю ставки на различные спортивные матчи. Поэтому инициативу наших властей по блокировки букмекерских контор не поддерживаю. Хорошо, что появилось рабочее зеркало от 1XBET. Ведь благодаря ему могу заниматься любимым делом. Работает без багов и проблем. Уже осуществил ставки на футбольные матчи, и полученный выигрыш вывел. Поэтому рекомендую.

Олег
16.09.2019 в 04:31
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Хорошо, что появилось рабочее зеркало от 1XBET, так как заходить на официальный сайт стало проблематично. Теперь продолжаю играть дальше без проблем, с выводом средств тоже все в порядке.

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